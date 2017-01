Villingen-Schwenningen Kaum Staub bei den Kobolden

Auch befreundete Zünfte kommen ins Vereinsheim

So waren nicht nur viele Schaulustige, sondern auch einige befreundete Zünfte aus der näheren Umgebung in das Vereinsheim des SV Obereschach gekommen. Zum Abstauben gab es für die noch junge Zunft zwar nicht viel, dafür musste sich der neue Hästräger Benjamin Schwer so einiges über sich ergehen lassen, bevor ihm der Vorsitzende Sven Schlegel die Schäme überreichen konnten.

Zum Aufnahmeritual gehörte dabei die Einnahme eines speziellen Eschach Kobold-Gebräus und ein nicht sonderlich appetitlicher Trunk. Genau so hart traf es den bisherigen zweiten Vorsitzenden Michael Brugger, der bei der Jahreshauptversammlung aus der Vorstandschaft ausgeschieden war. Der neue Hästräger verdrehte zwar immer wieder die Augen und verzog die Mundwinkel, aber er ließ alle Aufgaben über sich ergehen – Hauptsache er ist jetzt ein Kobold.