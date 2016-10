Ein zünftiges Oktoberfest feierte der ­Katzenmusikverein "Miau" am Samstag in seiner Festhalle im Unteren Dammweg, die für diesen Zweck in weiß-blaue Dekorationen gehüllt worden war. Nachdem in ­diesem Sommer das Henybogenfest wegen schlechten Wetters ausfiel, wurde das im vergangenen Jahr erstmals aufgelegte ­Oktoberfest des Katzenmusikvereins ­wiederholt, "zumal es großen Anklang fand", wie Generalfeldmarschall Dominik Schaaf sagte. Die helfenden Mitglieder am Ausschank, hinter dem Küchentresen und im Service hatten zum Fest natürlich Tracht angelegt. Foto: Heinig