Auf eine kunterbunte Reise in den Orient hat der Katzenmusikverein Miau die Besucher des ersten Abends im Zeichen von "1001 Nacht" gestern in der Neuen Tonhalle in Villingen mitgenommen. Traditionell eröffnet die Katzenmusik zugleich die Ballsaison. Unter dem Motto "Katermorgana" brachten die großen und kleinen Akteure die verschiedensten Abenteuer auf die Bühne. Begeistert zeigten sich die Zuschauer von den vielen farbenprächtigen Kostümen und dem Bühnenaufbau von Karin Gambin, die den passenden Rahmen für kurzweilige wie schöne Stunden bei den schwungvollen Nummern boten. Andrea Irion, Angela Kormhaas und Heidi Mayer als Regieleitung hatten mehr als 150 Akteure auf die einzelnen Programmpunkte vorbereitet und ihre Feuertaufe damit mit Bravour bestanden. Aber auch die Gäste trugen mit ihrer fantasievollen Verkleidung zum Gelingen des Abends mit. Den Auftaktakt nach der Eröffnung durch die Obersultane Dominik Schaaf und Thomas Streit (rechts, oben) machte die Kindertanzgruppe von Angela Kornhaas (links). Bis Mitternacht entführten die Gruppen in ein fernes Reich voller Geheimnisse. Wie man hört ist die heutige Veranstaltung bis auf eine Handvoll Karten ausverkauft. Fotos: Filipp