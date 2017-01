Villingen-Schwenningen Katzen ärgern sich über wachsende Bürokratie

VS-Villingen. Groß war der Andrang der Mitglieder im Münsterzentrum, und es mussten vor Beginn der Versammlung noch weitere Tische und Stühle aufgestellt werden. Schaaf blickte auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurück, und auch das nächste verspricht, alles andere als langweilig zu werden. Beim Zähringer-Narrentreffen am 28. und 29. Januar sind die Katzen mittendrin und führen am Samstagabend sogar den Fackelzug mit 1500 Hästrägern aus 41 Vereinen an.

Hallenfest, Stadtfest "9 am Münster", Henybogen- und Oktoberfest, die Beteiligung am Weinfest der Lions und am Weihnachtsmarkt – schon lange bestehen die Aktivitäten des Traditionsvereins nicht mehr nur aus Fasnetstreiben. Schaaf, der zweite Vorstand und Kassierer Rolf Müller und auch der dritte Mann an der Spitze, Schriftführer Thomas Streit, betonten, dass all dies nicht ohne das Engagement der Mitglieder zu stemmen sei und bedankten sich mehrfach.

Das zweite und erneut erfolgreiche Stadtfest "9 am Münster" sei ein Beweis dafür, was man mit vereinten Kräften auf die Beine stellen könne, sagte Schaaf. Schade sei, dass ein solches Fest ehrenamtlich und nicht über das Stadtmarketing zu verwirklichen sei, kritisierte er. Außerdem machen wachsende Brandschutzauflagen und immer enger werdende Sicherheitskonzepte den Vereinen das Leben schwer. "Lasst uns nicht in Bürokratie und Auflagen ersticken", bat er Stadt und Gemeinderat.