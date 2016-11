Villingen-Schwenningen Katz-und-Maus-Spiel endet im Gefängnis

Villingen-Schwenningen/Stuttgart. Im April diesen Jahres konnte die Polizei einen großen Fahndungserfolg vermelden: Einbrecherbande geschnappt. Monatelang war man den Einbrechern bis dahin schon auf den Fersen gewesen. Und das war kein leichtes Unterfangen, denn die Einbrecher spielten eine Art Katz-und-Maus-Spiel mit den Ermittlern. Mal in Offenburg, dann wieder in Rottweil, auch mal in der Schweiz oder am Bodensee schlugen sie zu. Aber dieses eine Mal waren sie der Polizei nicht die berühmte Nasenlänge voraus: Am 23. April diesen Jahres, als die vier Diebe gerade in eine Gaststätte in Balingen eingestiegen waren, wurden sie von Beamten der Kriminalpolizei Rottweil und einem Mobilen Einsatzkommando Freiburg sowie Kräften des Tuttlinger Polizeipräsidiums geschnappt. Sie sollen zwischen 27 und 38 Jahre alt sein, seit Jahren in den Landkreisen Villingen-Schwenningen und Tuttlingen wohnen, und ursprünglich vom Balkan nach Deutschland gekommen sein.

Und dann klickten auch schon die Handschellen. Es ging postwendend hinter schwedische Gardinen. Auf schweren Bandendiebstahl lautete der Vorwurf. Und die Zahlen, die die Polizei kurz nach der erfolgreichen Festnahme veröffentlichte, sprechen Bände: Bei Einbrüchen in den Landkreisen Zollernalb, Rottweil, Tuttlingen, Offenburg und Konstanz soll das Quartett rund 35 000 Euro Bargeld erbeutet haben. Sogar im schweizerischen Kanton Aargau will man ihnen Taten nachgewiesen haben. Zwei Fahrkartenautomaten sollen sie aufgebrochen haben, die Schadensbilanz dort: 10 000 Schweizer Franken.

Das Quartett saß schon hinter Gittern, als die Fahndung nach einem weiteren, fünften Bandenmitglied noch andauerte. Eine Spezialeinheit spürte den Abtrünnigen jedoch zwei Tage später an der österreichisch-slowenischen Grenze ebenfalls auf.