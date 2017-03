Villingen-Schwenningen Kater zieht ins Narrenmuseum

Der Kater ist seit 1958 die Symbolfigur der Katzenmusik und normalerweise unterm Jahr im Romäusturm im Riet in Villingen untergebracht. Sein Kopf stellt einen grau getigerten Kater dar. Um den Hals trägt er einen hellen Fellkranz. Das Häs des Katers ist schwarz und wird durch schwarze Handschuhe und schwarze hohe Stiefel vervollständigt. Auf seinem Schwanz sitzt eine Eule als Zeichen der Weisheit. In der rechten Hand trägt er einen Spazierstock und in der linken Hand eine große Laterne, mit der er auch in die hintersten, versteckten Winkel Licht bringt, um alle humorvollen Missetaten seiner Villinger zu erfahren.

Im sechsten Stockwerk direkt neben den schwäbisch- alemannischen Fastnachtsfiguren ist der Kater ab April zu besichtigen. Durch einige sehr enge Narrenfreundschaften der Katzenmusik ergab sich die Idee und Anfrage des Museumsleiter Thomas Rautenberg, die Symbolfigur des Vereins in Gengenbach mit auszustellen. Das Narrenmuseum Niggelturm zeigt über sieben Stockwerke nicht nur typische Szenen der Gengenbacher Fastnacht, sondern auch eine große Vielfalt der schwäbisch- alemannischen Narrenlandschaft. "Es ist uns eine Ehre sich in einem so renommierten Museum präsentieren zu dürfen", sagt Dominik Schaaf, Vorsitzender der Katzenmusik.

Geöffnet ist das Museum von April bis Oktober, mittwochs und samstags von 14 bis 17 Uhr, sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr.