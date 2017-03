Villingen-Schwenningen Kassierer im Visir der Justiz

Eine juristisch von einem Anwaltsbüro überprüfte Strafanzeige schickte sie hinterher. Das Resultat interner Ermittlungen für das Jahr 2016 zeigte, dass der ehemalige Kassierer mindestens 3500 Euro aus dem Vereinsvermögen zu seinen Gunsten erwirtschaftete. Aktuell wird die Kontoführung im Jahr 2015 überprüft. Die Liste der Verfehlungen ist gemäß den Verantwortlichen lang und undurchsichtig. Sie weist von bezahlten Fahrzeugrechnungen für den Eigenbedarf (Reparatur und Unterhalt) bis hin zu finanziellen Einbußen aus dem Kioskbetrieb. Der ehemalige Kassierer hat mittlerweile auf dem Gelände des Naturheilvereins Im Gürgele Hausverbot.

Abgesehen von den Unstimmigkeiten in der Kassenführung verlief das Vereinsjahr in der Abteilung Sonnenbädle top. Hunderte ehrenamtliche Arbeitsstunden hatten die Mitglieder geleistet, um ihr Bädle im Westen des Gürgele so attraktiv und familienfreundlich wie möglich zu gestalten. Die erfolgreiche Teilnahme an einer Crowdfunding-Aktion ermöglichte noch vor Saisonbeginn den Einbau einer Badewasseraufbereitung mit Steuergeräten, Umwälzdüsen und Filteranlage inklusive einer neuen Auskleidung des Durchschreitebeckens. Für das laufende Jahr ist erneut eine Teilnahme geplant, die der Abteilung die Basis für den Ausbau eines grünen Klassenzimmers garantieren soll.