Villingen-Schwenningen Kasernen als neues Domizil der Stadt

Villingen-Schwenningen. Einen breiten Puffer für Kostensteigerungen eingerechnet, sei es möglich, für 41,1 Millionen Euro aus zwei Mannschaftsgebäuden ein ansprechendes Verwaltungsgdomizil für 360 Mitarbeiter samt 224 Parkplätzen und 60 Stellflächen für Fahrräder zu schaffen, zeigte Architekt Andreas Flöß in seiner Machbarkeitsstudie auf. Es sei kein Luxusobjekt, sondern ein auf den Zweck abgestimmter Umbau. "Wir investieren Geld in VS, so wie und dort wo es sinnvoll ist", betonte Oberbürgermeister Rupert Kubon.

Dies schätzen auch die meisten Gemeinderäte so ein. Die Nutzung der Gebäude sei keinesfalls mit den Plänen für ein zentrales Rathaus vergleichbar, betonte die CDU-Fraktionsvorsitzende Renate Breuning. Mit den weiteren Standorten in beiden Stadtbezirken bleibe die Verwaltung dezentral. Und die Stadt könne die vom Regierungspräsidium geforderten Einsparungen im Verwaltungshaushalt und den Verkauf einiger städtischer Immobilien realisieren. Ein weiterer Pluspunkt seien die hohen Zuschüsse, die es für die Umwandlung von Konversionsgelände für öffentliche Zwecke gebe.

Diese Nutzung des Kasernenareals sei optimal, stellte auch Ulrike Heggen von den Freien Wählern fest. Zumal die gute Bausubstanz ein großer Vorteil sei. Die Umwandlung sei ein riesiger Schritt für die Stadtentwicklung. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Edgar Schurr bezeichnete diese zwar nur als die zweitbeste Lösung nach einem zentralen Rathaus, aber das sei politisch so gewollt gewesen. Und er mahnte an, dass es erst der Anfang der Verwaltungsoptimierung ist, für den Bau einer Kantine und des Archivs auf dem Gelände sowie die Sanierung des Schwenninger Rathauses noch einiges an Kosten auf die Stadt zukomme.