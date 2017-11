Villingen-Schwenningen Karussell, Boxauto und Co. künftig auf Messegelände?

Gibt es den Rummel zukünftig nur noch auf dem Messegelände? Dafür hat sich nun die Wirtschaft und Tourismus GmbH VS (WTVS) ausgesprochen. Der Grund: Für den Betrieb der Jahrmärkte gibt es dort bereits die passende Infrastruktur.

Vor allem in Villingen hatte die Absage des Rummels für reichlich Wirbel gesorgt. Bereits im Frühjahr hatten die Schausteller angekündigt, dieses Jahr den Friedengrund nicht mit ihren Fahrgeschäften anzusteuern und eine "schöpferische Pause" einzulegen. Der Grund war dabei unter anderem schwindende Besucherzahlen – die man insbesondere auf den wenig zentralen Standort am ebm-papst-Stadion zurückführte. Viele Bürger sehnen sich weiter nach dem Festplatz auf dem stadtnahen Areal zurück, auf dem heute die Neue Tonhalle steht. Das gegenüberliegende Tonhallen-Gelände ist angesichts fehlender Strom- und Wasseranschlüsse, trotz des Wunsches vieler Einheimischer, laut Stadt nicht als Festplatz geeignet. In Schwenningen wird der Jahrmarkt bis zuletzt am Gustav-Strohm-Stadion durchgeführt.

Nun soll eine Renaissance des Rummels herbeigeführt werden – allerdings zukünftig womöglich nur noch auf dem Messegelände in Schwenningen. Als Vorbild führt die Stadt in der Beschlussvorlage den Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt oder Freiburg an – dort werden die Messegelände auch für den Festbetrieb genutzt. "Auf dem Messegelände könnte auf bestehende Infrastruktur zurückgegriffen und die Hallen in den Festplatzbetrieb, etwa als ›Festzelt‹, integriert werden", heißt es seitens der Stadt. Denn: Dort stünde bereits die technische Infrastruktur einschließlich der Toilettenanlagen zur Verfügung, auch die Parkplatzkapazitäten seien ausreichend.