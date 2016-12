Villingen-Schwenningen Karrierechancen und viel Perspektive

Schwarzwald-Baar-Kreis.

"Als Hotelmeister besitzen Absolventen ganz hervorragende Karriereaussichten",, weiß Martina Furtwängler, Leiterin des Geschäftsbereichs Bildung und Qualifizierung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg in Villingen-Schwenningen.

Um den Hotelfachangestellten der Region den Zugang zu Leitungspositionen zu eröffnen, bietet die IHK Akademie in Zusammenarbeit mit der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe einen Meisterkurs an: In mehr als 500 Unterrichtseinheiten eignen sich motivierte Frauen und Männer die Kenntnisse an, die sie befähigen, später Führungspositionen erfolgreich auszufüllen. Sehr angetan vom Willen und Ehrgeiz der Kursteilnehmer zeigt sich Dozent Josef Vogt, der als Küchenmeister und Diplompädagoge den Part der Mitarbeiterführung unterrichtet. "Der Kurs ist schon ziemlich anspruchsvoll", befinden übereinstimmend drei Teilnehmer, die aus ganz unterschiedlichen Branchen stammen. Joana Pisev aus Tuttlingen arbeitet als Serviceleiterin bei der Aesculap AG in Tuttlingen: Konferenzräume vorbereiten, Gäste bewirten, kleine Events ausrichten – auch in der Industrie gibt es Beschäftigung für Hotelmeister, denn Kunden, Lieferanten und Partner aus der ganzen Welt kommen vor Ort und müssen erstklassig betreut werden. Ljubisa Kovjenic aus Lauchringen besitzt bereits internationale Erfahrung, hat zwei Jahre in Kanada gearbeitet und zuletzt auf einem AIDA-Kreuzfahrtschiff im Rossini-Restaurant. "Das Internationale macht schon den Reiz aus", sagt er – doch mit dem Meisterbrief in der Tasche will er erst mal in der Region bleiben. Ebenso wie Iris Schneckenburger aus Hüfingen, die in Fricker´s Restaurant & Catering in Donaueschingen arbeitet.