Mit einem Präsent und Worten des Dankes für sein außergewöhnliches Engagement wurde Karl-Heinz Langecker (links) vom Vorsitzenden des Tennisclubs Marbach, Bernd Stolte, aus dem Vorstandsteam verabschiedet. Dem vor 39 Jahren gegründeten Verein trat Langecker vor 38 Jahren bei. Über 37 Jahre hinweg gehörte er dem Vorstand an, in dem er Beisitzer und Jugendleiter war und in den vergangenen 20 Jahren das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden inne hatte. Einer großen Anzahl von Vereinsmitgliedern brachte er das Tennisspielen bei. Von seinen Kochkünsten profitierten die Mannschaften und die Dienstagsrunde. Foto: Kaletta