Villingen-Schwenningen Karin Ott folgt Andreas Borchardt

Wie Kirchengemeinde mitteilt, wird Ott am Sonntag, 13. November, in der Stadtkirche eingeführt.

Kennen und schätzen gelernt hat die Pfarrerin, die in Horrheim – in der Nähe von Vaihingen an der Enz – aufgewachsen ist, die Arbeit im Gemeindepfarramt während ihres Ausbildungsvikariats in Kirchberg an der Jagst. Damals war sie von einem 15-monatigen Aufenthalt in Kapstadt zurückgekommen, wo sie im Zuge eines ökumenischen Stipendiums bei einer Kinderrechtsorganisation mit Straßenkindern gearbeitet hatte.

Besigheim und Herrenberg waren ihre nächsten Stationen im Gemeindepfarramt mit Schwerpunkten in der seelsorgerischen Begleitung von Menschen in Trauer- und Krisensituationen sowie der inklusiven Arbeit mit Menschen mit Handicaps. Anschließend war Karin Ott als Referentin bei der Dekanin im Kirchenbezirk Tübingen tätig.