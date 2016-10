Villingen-Schwenningen Karibischer Wind bläst Sorgen davon

VS-Schwenningen. Dabei ließ es sich der Immobilienmarkler zusammen mit seinem Geschäftspartner Salvatore Consagra nicht nehmen, die Vertreter aus Handel und Gewerbe, Industrie und Handwerk in eine karibische Nacht zu entführen. Von Sambatänzerinnen und karibischen Band, über Zigarrendreher und Zauberer, bis hin zur Rum-Dekostation und Cocktailbar: An der Villinger Straße war so ziemlich alles geboten, was zu einer ausgelassenen Party gehört – und das beeindruckte schwer.

Seit 24 Jahren ist das Immobilienbüro in Schwenningen angesiedelt, seit rund zwei Jahren am neuen Standort in der Villinger Straße. "Von hier aus strömt es nach ganz Baden-Württemberg aus", meinte Baum nicht ohne Stolz.

240 Anmeldungen waren beim GVO für das jüngste Netzwerktreffen eingetrudelt, so viel, wie schon lange nicht mehr. Davon erfreut zeigte sich auch GVO-Präsident Gerhard Waldmann. Es sei ein "fantastisches Event", und – mit ironischem Unterton – vielleicht auch ein Anlass, Maß zu nehmen.