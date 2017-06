Villingen-Schwenningen Kanonendonner schallt über Villingen

Auch Szenen aus vergangenen Epochen sind zu sehen, beispielsweise zeigt die Gruppe Aderlass aus Bad Wimpfen ein Stück über die Pest.

In der ganzen Stadt sind Akteure unterwegs, Torwachen und Patrouillen, Rekrutierungskommandos oder Deserteure und Auführer auf der Flucht. Da komme sicher der ein oder andere Passant in eine Kontrolle, verrät Kunle. Der Kontakt zwischen Zuschauern und Mitwirkenden ist durchaus erwünscht: Das Biwak sei offen gestaltet, so dass die Besucher mit den Gruppen ins Gespräch kommen, sich Materialien oder Waffen anschauen können, erklärt Kassierer Matthias Kunle. Bei ihm laufen die Fäden fürs Lagerleben zusammen, er ist als Quartiersmeister im Einsatz und teilt d en Gruppen ihren Standort zu. Da heißt es, den besten Platz für verschiedene Vorführungen zu finden, Stroh für die Zelte und Holz fürs Lagerfeuer bereitzustellen.

Mit der Vorbereitung dieses Spektakels sind die Grenadiere seit 2015 beschäftigt, als das Kulturamt anklopfte und nach einem Beitrag zum Jubiläumsjahr fragte, erzählt Wolfgang Kunle. Durch die Teilnahme an ähnlichen Treffen in anderen Städten pflege der Verein gute Kontakte zu Gruppen, so dass Gäste aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Schweiz das Lager in Villingen mit Leben füllen. Neben den aktiven Darstellern sei die Hilfe alle Mitglieder gefragt, auch, um die historische Taverne im Elisabethenturm zu bewirten, die Teilnehmern wie Besuchern offen steht. Aber auch im Wald packten einige Mitglieder jetzt an: Um die Kosten möglichst niedrig zu halten, machten sie das Brennholz selbst. Spender und Sponsoren seien natürlich jederzeit willkommen, stellt Wolfgang Kunle fest. Sei es für den Verein doch das bisher größte Biwak, das er auf die Beine stellt.

Für ihn und seine Mitstreiter bedeutet diese Zeitreise nicht nur einen anschaulichen Einblick in frühere Zeiten. Vielmehr wollen sie gleichzeitig zum Nachdenken anregen: "Geschichte erleben, um die Gegenwart zu schätzen", nennt er die Devise. Hätten die Vorfahren doch viel Schlimmeres durchleben müssen als die Menschen in Villingen heute, hätten Gefahren und Strapazen gemeistert. Vielleicht trage das Biwak zum Bewusstsein bei, wie sicher das Leben heute ist – gerade auch unter dem Eindruck des Kanonendonners.

Das Multiperioden-Biwak "Kanonendonner über Villingen – Zeitreise einer wehrhaften Stadt" des Historischen Grenadiercorps 1810 Villingen-Schwenningen beginnt am Freitag, 21. Juli. Ab 12 Uhr treffen die Gruppen ein und bauen das Lager in den Ringanlagen auf. Um 21 Uhr gibt es einen Begrüßungs­appell, im Anschluss lockt ein Umtrunk in der historischen Taverne im Elisabethenturm.

Für Besucher ist das Biwak am Samstag, 22. Juli, ab 10 Uhr geöffnet. Um 10.30 Uhr setzen sich die Teilnehmer zum Sternmarsch durch die Fußgängerzone zum Marktplatz in Bewegung. Zwischen 11 und 16 Uhr sind Vorführungen wie Gefechts- oder Spielszenen zu sehen. Die Akteure stellen unter anderem das Mittelalter, die Bauernkriege, den Dreißigjährigen Krieg, den Spanischen Erbfolgekrieg, die Napoleonik und die Badische Revolution dar. Die "Beschießung der Stadt" veranschaulichen Artelleriegruppen ab 18 Uhr auf den Anhöhen um Villingen. Das Ende ist um 19 Uhr geplant.

Am Sonntag, 23. Juli, öffnet das Lager ebenfalls um 10 Uhr seine Pforten, auch in der Stadt sind wieder verschiedene Gruppen unterwegs. Um 12.30 Uhr steht der Aufmarsch aller Teilnehmer samt Abschlussappell an.

Um die Kosten zu decken, ist Eintritt für Biwak und Beschießung zu zahlen. Dieser soll jedoch preiswert sein, um gerade auch ganzen Familien den Besuch zu ermöglichen.