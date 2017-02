Villingen-Schwenningen Kann der Kompromiss Frieden stiften?

Villingen-Schwenningen. Wie berichtet, konnten sich die Stadträte in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses auf keine eindeutige Lösung beim Schwenninger Bahnhof festlegen.

In der Vorlage zum diesmal öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung am kommenden Mittwoch empfiehlt die Verwaltung, den Bahnhofsvorplatz zu erwerben: Sie ist bestrebt, mit Käufer Jan Christoph Uhl eine vertragliche Regelung zu finden. Die Verhandlungen seien jedoch derzeit unterbrochen, weil Uhl nur eine Finanzierungszusage der Bank für den Gesamt- und nicht für den Teilerwerb des Bahnhofs habe.

Andernfalls werde die Stadt vom Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Das betreffe die Teilfläche von rund 3041 Quadratmetern zum Wert von 22 Euro pro Quadratmeter. Zu diesem Preis – insgesamt 66 902 Euro – hatte Uhl auch den Platz von der Deutschen Bahn erworben. Nur wenn die Stadt die Vorplatzfläche in ihr Eigentum bekomme, ist dauerhaft sichergestellt, dass sie über die konkreten Nutzungen und deren Gestaltung auch in Zukunft uneingeschränkte Kontrolle hat, heißt es in der Vorlage weiter.