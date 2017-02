Villingen-Schwenningen Kaninchen selbst vor die Tür gestellt?

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ein Polizeisprecher bestätigte auf Anfrage, dass der Vorfall der Polizei am Samstagabend gemeldet wurde. Ein Paar, das in der Schwenninger Reutestraße in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnung bewohnt, hatte die Polizei angerufen und angegeben, sieben Umzugskartons mit Kaninchen seien vor der Wohnungstüre abgestellt worden.

Nadine Vögel vom Kreistierheim bestätigte, am Samstagabend einen Anruf des Paares erhalten zu haben. "Wir haben dann geraten, die Polizei anzurufen, denn bei Fundtieren werde diese immer hinzugezogen. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Tiere dringend behandelt werden müssen. "Wir haben sofort Kotproben genommen und es hat sich gezeigt, dass alle Kaninchen Kokzidien haben. Das sind Parasiten, die den Magen-Darm-Trakt befallen und Durchfall verursachen. Bei Jungtieren könne das sogar tödlich sein. "Symptome zeigen sie noch nicht", so Vögel. Allen Tieren wurde jetzt ein Mittel gegen die Parasiten verabreicht. "Das Problem ist, dass sie sich mit ihrem eigenen Kot immer wieder anstecken können", weiß Vögel. Deswegen wurden die Kaninchen in kleinen Gruppen untergebracht, die größte umfasst neun Tiere. Nun muss einige Tage beobachtet werden, ob das Mittel wirkt, dann wird wieder eine Kotprobe genommen. Einige Böcke könnten schon in zwei, drei Wochen vermittelt werden, die trächtigen Weibchen müssen länger in Quarantäne bleiben. Allerdings seien solche Fälle nicht selten, weiß Nadine Vögel. Vor ein paar Monaten wurden Zwergkaninchen aus einem ähnlichen Vorfall im Kreistierheim abgegeben. Zehn gesunde Tiere seien noch zu vermitteln, wenn jemand ein oder zwei Zwergkaninchen aufnehmen möchte.

Das Tierheim stehe in Kontakt mit einigen Tierhaltern, denen ihre Haltung sozusagen über den Kopf wachse, so dass das Kreisveterinäramt einschreite. "Die Leute rufen uns dann an und sagen: "Es wird geräumt". Dann seien sie meistens beruhigt, wenn sie wüssten, dass die Tiere im Tierheim gut aufgehoben seien.