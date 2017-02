Villingen-Schwenningen Kaninchen ausgesetzt

In einem Karton saß ein Muttertier mit vier zirka zwei Wochen alten Jungtieren, in einem weiteren neun, zirka sechs bis acht Wochen alte Jungtiere. In den restlichen Kisten waren 20 Kaninchen "unterschiedlicher Geschlechter" bunt gemischt. Davon neun nicht kastrierte Böcke und schon deutlich sichtbar trächtige Weibchen. Am Sonntagmorgen haben bereits die ersten Hasenbabys das Licht der Welt erblickt." Glücklicherweise konnten die neun Böcke spontan zum Haustierarzt des Kreistierheims zur Kastration gebracht werden", so der Trägervereindes Kreistierheims .

Bei allen Tieren muss laut Trägerverein zuerst der Gesundheitszustand geprüft werden. Wenn alles in Ordnung ist, könnten die Jungs und die noch nicht geschlechtsreifen Jungtiere in ein bis zwei Wochen in die Vermittlung.

Die Weibchen müssen die Tragezeit von zirka 30 Tagen absitzen, um sicher zu gehen, dass sie nicht trächtig sind. Weil einige Weibchen deutlich Nachwuchs erwarten und ihre Jungtiere erst mal großziehen müssen, werden laut Kreistierheim die nächsten Monate wohl viele Zwergkaninchen zu vermitteln sein.