Villingen-Schwenningen Kampf um Akutbetten im Kreis

"Angesichts des extremen Mangels an Rehabilitationsplätzen für diese Patienten leistet unserer Landkreis mit der MediClin Albert Schweitzer-Klinik und der Nachsorgeklinik Tannheim einen bundesweit außerordentlichen Beitrag." Bundesweit gibt es derzeit nur drei Kliniken, welche erwachsenen Mukoviszidose-Patienten eine geeignete Rehabilition anbieten können. Durch den großen Bedarf und der nur wenigen Angebote reichen die Anfragen an die Königsfelder Klinik inzwischen bereits bis in den Herbst 2017 hinein.

Verliert der Kreis die Betten an Rottweil und Tuttlingen?

Gründe für das geringe Engagement anderer Einrichtungen in Deutschland sehen Bernd Mössinger, Chefarzt im Bereich Pneumologie, Oberärztin Susanne Heyder sowie der kaufmännische Direktor der Klinik, Ralf Ruchlak, im Widerspruch der medizinisch zwingend aufwändigen Behandlungsstruktur und dem von den Kassen zugebilligten Tagessatz. Die Landtagsabgeordnete unterstützt die Forderung nach angepasster Deckung durch die Kostenträger. Bereits mit dem Sozialminister in Kontakt ist Martina Braun aufgrund des drohenden Wegfalls von Akutbetten im Schwarzwald-Baar-Kreis an die Nachbarkreise Rottweil und Tuttlingen durch die Insolvenz der Königsfelder Michael Balint-Klinik.

Dirk Pade, leitender Oberarzt der Mediclin Baar-Klinik, sieht für diese Aufgabe den psychosomatischen Bereich sehr gut aufgestellt. "Bis auf Anorexie, welche ehedem in Spezialkliniken behandelt werden muss, decken wir therapeutisch das gesamte Spektrum ab", so der Psychotherapeut. Für den Erhalt der Akutbetten in Königsfeld macht sich die Wahlkreisabgeordnete in einem Aufruf an den Verband der Ersatzkassen stark.

Die MediClin Albert-Schweitzer Klinik und die MediClin Baar-Klinik vereinen drei Fachdisziplinen unter einem Dach: die Fachklinik für Herz-, Kreislauf und Gefäßerkrankungen, die Fachklinik für Atemwegserkrankungen, Allergien und Schlafmedizin und die Fachklinik für Psychosomatik und Verhaltensmedizin. Die Kliniken verfügen über 290 Betten. Rund 220 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Zum MediClin-Standort Königsfeld gehört außerdem die MediClin Seniorenresidenz Hermann-Schall-Haus. Insgesamt beschäftigt MediClin am Standort Königsfeld rund 240 Mitarbeiter.