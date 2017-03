Villingen-Schwenningen Kampf gegen Ramsch und schäbige Terrassen

Villingen-Schwenningen (cos). Auf die Gewerbetreibenden in den Innenstädten von Villingen-Schwenningen kommen neue Vorschriften zu. Und das hat einen guten Grund: Unschöne und ausufernde Präsentationen von Waren vor den Geschäften einerseits, und einige wenige schäbige Außenterassen oder -möbel, etwa in der Färberstraße, andererseits. Ralf Glück, der das Bürgeramt von Villingen-Schwenningen leitet, bestätigte: "Wir sind gerade dabei, das zu überprüfen" – eine entsprechende Satzung sei in Arbeit, die dann vor allem auch die Warenauslagen vor den Geschäften in den Innenstädten regeln.