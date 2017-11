Villingen-Schwenningen Kaffeeklatsch für Ehrenamtliche

VS-Villingen. "Was Sie tun ist keine Selbstverständlichkeit". Der Geschäftsführer der Baugenossenschaft Familienheim, Sebastian Merkle, sprach den vielen Ehrenamtlichen in Vertretung all jener seinen Dank aus, die die Angebote des Mitmachprogrammes "Breite Mühle" und des Nachbarschaftsnetzwerkes "Gemeinsam alt werden im Quartier im vergangenen Jahr nutzten.