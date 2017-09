Zum vierten Mal in Folge waren Schwarzwälder-Bote-Leser die Ersten, die im Druckzentrum Südwest in VS das neue Bühnenprogramm des schwäbischen Comedy-Paares, die "Kächeles", miterleben durften. Käthe und Karl-Eugen tauschten ihre "Nettigkeiten" – "lieber der Bierbauch auf dem Sofa als ein Waschbrettbauch auf dem Dach" – vor den 150 Zuschauern aus, die das Glück hatten, eine der begrenzt erhältlichen Eintrittskarten zu ergattern. "Wir hätten dreimal so viele ausgeben können", bedauerte Timo Fasching, Marketingleiter des Schwarzwälder Boten, die vielen Absagen. Foto: Heinig