Villingen-Schwenningen Jury kürt zwei erste Plätze

Der Konzeptkünstler Alexander Janz hatte als Werk "A Shower with Pictures" dabei, allerdings nur als Foto. Es entstand für eine Ausstellung im Mönchehaus in Gosslar. Die Idee entstammt aus seinem eigenen Badezimmer. In diesem steht eine Badewanne, in der nur geduscht wird und die geflieste Wand nur bis zur halben Höhe an der Wand reicht. Er und sein Mitbewohner haben zusätzlich eine Plexiglasscheibe angebracht, damit das Wasser nicht in die Wand eindringt. In Zusammenhang mit der Ausstellung entstand die Frage: "Mit welchem Werk aus dem Mönchehaus würde ich gerne duschen?"

Janz fertigte einen Entwurf, der rund 30 Zentimeter in der Höhe hatte und aus diesem entstand die Dusche, die im Mönchehaus unvermittelt im Raum steht, jedoch funktionsfähig ist. An der komplett gefliesten Wand hängen verschiedene Drucke der Werke. Das Kunstwerk selbst konnte er nicht mitbringen und eigentlich hätte der Konzeptkünstler gerne etwas eigenes für den Kunstpreis des Landkreises und für das Landratsamtgebäude angefertigt, was jedoch in der Kürze der Zeit von Ausschreibung bis Einreichung nicht möglich war.