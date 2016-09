Villingen-Schwenningen Jurist und Heimwerker aus Leidenschaft

Doch es kam anders: Schleusener gründete nach seinem Staatsexamen 1977 mit Katharina Pfähler in der Bickenstraße eine Rechtsanwaltspraxis. Nur wenige Monate später bewarb er sich aber um den Staatsdienst und begann im November 1978 als Verkehrsrichter am Amtsgericht in seiner Heimatstadt.

Dass er als Beamter hierher zurückkehren konnte, war Zufall, für Schleusener aber das pure Glück. Die damals wiederaufgenommene Skatrunde mit alten Freunden existiert noch heute. Drei Jahre später wurde er Jugendrichter. Dass ausländische Jugendliche häufiger straffällig werden als deutsche trifft nicht zu. Diesen Satz unterschreibt ­Schleusener uneingeschränkt. Der Prozentsatz der Angeklagten nichtdeutscher Herkunft sei stets gering gewesen, hat er in seiner 25-jährigen Tätigkeit als Vorsitzender des Jugendschöffengerichtes festgestellt.

80 Prozent der Jugendlichen waren männlich und in der Hauptsache wegen Diebstählen, Körperverletzung und Rauschgiftdelikten angeklagt. Bei den 20 Prozent Mädchen spielte der Tatbestand körperlicher Gewalt bei seinem Amtsantritt 1985 noch kaum eine Rolle. "Das hat sich im Laufe der Zeit wesentlich geändert: Mädchen sind gewalttätiger geworden. Bei den jungen Männern haben sich dagegen die Verletzungsbilder verschlimmert. Und man hatte es immer häufiger mit gewaltbereiten Gruppen zu tun".

Hans-Joachim Schleusener galt in seiner Zeit als Jugendrichter bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 2011 als "harter Hund". Warum, das könne er sich nicht erklären, "ich sehe das nicht so", sagt er im Rückblick und lächelt milde. Bis heute hält sich gar ein Gerücht, dass seine Härte von damals erklären soll: Angeblich ist seine einzige Tochter an einer Überdosis Rauschgift gestorben. "Daran ist nichts wahr", sagt Schleusener. "Sie hatte nie Kontakt zu Drogen, erfreut sich bester Gesundheit und arbeitet beim Kreisjugendamt in Rottweil".

In Schaffneigasse zu Hause

Neben seinem Ehrenamt bei der Kreisverkehrswacht weiß der Richter außer Dienst seine Zeit wohl zu füllen. Er ist leidenschaftlicher Handwerker und beherrscht als Autodidakt fast jedes Gewerk. In seinem Haus in der ­Villinger Schaffneigasse, das er mit seiner Frau Jutta seit 26 Jahren bewohnt, hat er fast alles alleine renoviert, demnächst stehen neue Böden und eine Küchenumgestaltung an. Auch das Haus in Nordspanien, das ihm seine Eltern vermacht haben, sorgt für Vollbeschäftigung.