Villingen-Schwenningen Junges Podium bietet Bachs Solowerke für Violine

Eine Auswahl brachten junge Künstleraspiranten im Chorraum des Franziskaners in Villingen zu Gehör. Das Kompendium im Stile der Sonata da chiesa und der Sonata da camera war sicher als Lehrwerk gedacht. Es fand jedoch vermehrt Resonanz in den Konzertsälen. Die genialen kompositorischen Einfälle des Eisenacher Meisters transportierten die drei jungen Trossinger Musikstudenten Sayaka Tietz, Vivian Krause und Min Wei Chen mit ihrem Mentor Christian Ostertag. Der Leiter der Violinklasse hatte beim Preludio der dritten Partita (BWV 1006) einen besonderen Einfall: Die vier Interpreten stellten sich in den Ecken des Chorraums auf, um ­Stereo-Surround-Effekte zu erzielen, die die Vielschichtigkeit des prachtvollen musikantischen Satzes bei elementarer Akustik sowie verblüffenden Hall- und Echowirkungen demonstrierten. Die getragene "Loure", das Rondo der Gavotte, die beiden Menuette, die Bourrée und die lebendige Gigue wurden geschickt in verschiedenen Rollen durch die angehenden Künstler ansprechend musiziert.

Ganz von den Fugen waren die Wiedergaben der Sonaten BWV 1003 und 1005 geprägt. Letztere ist sogar die längste, die Bach überhaupt komponierte und hohe Anforderungen an Spieler und Zuhörer stellt. Der Interpretationsaufgabe der zweiten Sonate widmete sich Elsa Klockenbring, die mit Konzentration, kraftvoll-eleganter Bogenführung und nötigem Vibrato ihre Aufgabe erfüllte. Bei der Fuga ließ sie kernige Doppelgriffe und sichere Sechzehntel hören. Die Arpeggien bedürfen noch einer gewissen Leichtigkeit und klanglicher Verbesserung. Beim Andante gefielen die Piano-Forte-Bewegungen, und bewundernswert war das lebhafte Finale.

Die Vierstimmigkeit der Fuge der C-Dur-Sonate mit Dux, abgewandelten Thema, Oktavverlagerungen und kontrapunktisch-chromatischem Material verdeutlichte Ostertag mit drei seiner Eleven. Die geforderten Elemente hatte Yi Chun Lin allein zu verwirklichen. Wenn auch kleine Unsicherheiten auftraten, bewies sie Durchstehvermögen und gestaltete alle Sätze charaktervoll. Das rasche, durchgehaltene Tempo des Allegro assai war zu bewundern, ebenso gekonnte Saitenwechsel, temperamentvolle Läufe und durchdachte Technik.