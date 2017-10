VS-Mühlhausen. Auf der Fahrt von Mühlhausen in Richtung Tuningen hat ein 19-jähriger Mann am späten Sonntagabend, gegen 22.30 Uhr, nicht aufgepasst und ist mit einem Mercedes in die Leitplanken gefahren. Etwa einen halben Kilometer nach dem Ortsende Mühlhausen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanken. "Glücklicherweise blieb der 19-Jährige unverletzt", so die Polizei. An dem Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.