Villingen-Schwenningen Junge Talente bei Festival gefordert

Stephan D. Weißer, Fachbereichsleiter Gitarre bei der Musikakademie, ist stolz auf seinen Schüler, der bereits zum zweiten Mal bei "Gitarrophilia" dabei war. Bei dem hochkarätigen internationalen Wettbewerb eine Urkunde zu bekommen, sei etwas besonderes. Weiler erhielt sie in der Altersgruppe 2 für klassisches Gitarrensolo junger Talente. Tim Weiler ist in der Musikszene kein Unbekannter. Er hat bei der Musikakademie Villingen-Schwenningen schon verschiedene Auftritte absolviert, unter anderem bei der Konzertreihe der Bürgerstiftung in Kooperation mit der Musikakademie.

"Gitarrophilia" initiierte die einwöchige Begegnung mit herausragenden Künstlern bei hochkarätigen Konzerten, Kursen und Vorträgen schon im vierten Jahr. Die Musikakademie war von Anfang an mit Schülern vertreten – und regelmäßig gingen aus seinem Fachbereich Preisträger daraus hervor, freut sich Stephan D. Weißer.