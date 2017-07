Villingen-Schwenningen Junge Talente begeistern Publikum

Auf das Show-Fechten von Schülersprecherin Evelyn ­Ullmann und ihrem Bruder Roland, folgten einige Fragen zum Sport an sich. Emina Wiesler, die als Solotänzerin auftrat, führte vor, dass sie zu Recht ihren Titel als badische Meisterin gewonnen hatte.

Sofia Stern und Borislava Petrova erzählten, dass sie das Gitarre spielen in einer AG an der Schule gelernt haben und seitdem viel Spaß daran haben.

Die Darbietungen beim Nachtcafé waren sehr vielfältig und abwechslungsreich. Es waren fast alle Altersklassen zwischen der fünften und elften Klasse vertreten und neben vielen unterschiedlichen musikalischen Beiträgen, mit teilweise recht ungewöhnlichen Instrumenten, wie beispielsweise der Marimba, wurde auch ein Theaterstück vorgetragen.

Den Abend über wurde zudem von der SMV und Schülern der Stufe elf für Verpflegung gesorgt.

"Das Nachtcafé ist eine der coolsten Aktionen des Hoptbühls, weil man so die Schüler auch mal von einer anderen Seite kennenlernt und nicht nur anhand der Leistungen, die sie in der Schule erbringen", teilt sich Alina Engel die Meinung mit vielen anderen. Verbindungslehrer Mirko Wleklinski und Thomas Stier lobten die selbstständige Arbeit der Schüler nach Ende der Auftritte. Sie selbst hatten recht wenig mit der Planung des Abends zu tun und sind deshalb stolz auf die Schüler, die diesen Abend so gut organisiert haben. Alles in allem war das Nachtcafé, wie auch schon in den Jahren zuvor, ein gelungener Abend und soll auch im nächsten Jahr wieder stattfinden.