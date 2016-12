Villingen-Schwenningen Junge Syrer bereiten sich auf Studium vor

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Programm richtete sich an Flüchtlinge und wurde durch Mittel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie der Stiftung der Dualen Hochschule Baden-Württemberg ermöglicht.

In den vergangenen vier Monaten bauten die Teilnehmer ihre Deutschkenntnisse aus und erhielten ergänzende Kurse zur Vorbereitung auf ein Studium. Die Anmeldung zur Prüfung zum fortgeschrittenen Sprachniveau B 2 schafften 18 Teilnehmer. In 24 Unterrichtsstunden pro Woche wurde intensiv gelernt und am Ende des Kurses war die Entwicklung der Teilnehmer beachtlich.

Parallel zum Sprachunterricht standen den jungen Menschen, von denen einige in Syrien bereits studiert oder einen Beruf ausgeübt haben, erfahrene Berufspraktiker aus der Wirtschaft und dem Sozialwesen als Mentoren zur Seite. Diese unternahmen mit den Teilnehmern auch Unternehmensbesuche. Interkulturelles Training, Fachkurse und ein Bewerbertraining rundeten das Programm ab. In einer Abschlussveranstaltung bedankten sich die Teilnehmer bei Rektor Jürgen Werner und Prorektorin Bianka Lichtenberger sowie den Organisatoren, Sprachdozenten, Mentoren und Betreuern von den Jobcentern, der Agentur für Arbeit und vom Jugendmigrationsdienst. In verschiedenen Präsentationen ließen sie ihre Eindrücke und Erfahrungen Revue passieren.