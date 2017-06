Villingen-Schwenningen Junge Musiker bündeln ihre Kräfte

Schuberts Rosamunden-Ouvertüre ist ein stehender Begriff – das Original aber ist die Einleitung zum Melodram "Die Zauberharfe". Dem Gesamtorchester gelang es, unter Leitung von Meinrad Löffler die ritterlichen, feenhaften, dämonischen und liebevollen Momente einzufangen.

Romantische Stimmung wurde auch bei Schuberts "Unvollendeter" (Leitung ­Michael Berner) erzeugt in einem Spannungsfeld von "wollt ich Liebe singen, ward sie mir zum Schmerz. Und wollt ich wieder Schmerz nur singen, ward er mir zur Liebe", sinnierte Schubert.

In das moderne Genre wurde nach der Pause gewechselt. Man schrieb das Jahr 1798; am 17. Mai wird das kleine Nest Daaden im Westerwald von einer Räuberbande überfallen. Den Stoff verwandelte der österreicher Blasmusikkomponist Otto M. Schwarz in ein dramatisches, sinfonisch-dreisätziges Tongemälde mit Titel "White Tower". Das gehetzte Leben der Tunichtgute im Taumel zwischen feixendem Plan, martialischem Raub, elender Flucht und erniedrigender Gefangennahme wurde greifbar plastisch gekonnt vermittelt. Wie hier sprühten die kindlichen und jugendlichen Interpreten, die teils nicht mal übers ­Notenpult schauen konnten, voll Energie und spielerischer Laune auch beim Webber-Arrangement (Calvin Custer) zu "The phantom of the opera".

Der Mix von der Titelmelodie bis "The music of the night" war gelungen und ließ fantastische Träume aufkeimen.

Die Filmmusik zu "Der König der Löwen" machte ihn weltweit populär: Hans ­Zimmer. Seine "Music from gladiator" wurde in einem Arrangement von John Wasson mitreißend wieder gegeben. Der stürmische Applaus reizte schließlich zur musikalischen Choreografie des "Lord of the dance" als Zugabe.