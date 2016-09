Wunderschöne Ferien- und Lagererlebnisse gab es für 36 Jugendliche auf der Tessinfreizeit mit der evangelischen Bezirksjugend ­Villingen in Gordevio im Maggiatal. Bei schönstem Wetter ging es um interkulturelles Lernen, dazu kamen Klettertouren, ein Ausflug nach Lugano und eine Wanderung in einem Seitental der Maggia, aber auch Basteln unter anderem mit den heimischen Specksteinen, Lagerfeuerabende und das tägliche Baden in der Maggia. Und schließlich der von den Jugendlichen selbst gestaltete Gottesdienst zum Thema "Fremdsein", der auch unter den anderen Campingplatzgästen Beachtung fand. Foto: Winkelmann-Klingsporn