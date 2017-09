Villingen-Schwenningen Junge Katholiken legen ihren Kurs fest

Im Vorfeld der vom 6. bis 8. Oktober in Karlsruhe abgehaltenen Diözesankonferenz steuerte die KjG-Diözesanleiterin Lisa Holzer den Schwarzwald-Baar-Kreis an und holte ein Meinungsbild ein. Im katholischen Pfarrsaal Bad Dürrheims lagen auch schon einmal Beine auf dem Stuhl, die Teilnehmer folgten überdies dem Konferenz-Motto "Kreuzfahrt" und trugen gern Ringelhemden und fastnächtlich anmutende Seemannsmützen. Die ausliegenden Tagesordnungen blieben jedoch im Blick. Das Meinungsbild zur Basisdemokratie ist noch etwas diffus. Künftig nur noch lose Kooperationen zwischen den Pfarreien und deutlich mehr Eigenverantwortung? Keine KjG-Konferenzen auf Kreisebene mehr? Leicht tendenziell befürworten die Katholiken eventuelle und breiter aufgestellte Vollversammlungen.

In der Kur- und Bäderstadt zeigte sich primär ein Umstand: Nach Halt, Gruppengefühl und -dynamik suchende junge Menschen können in der KjG schnell fündig werden und dem christlichen Glauben mit wenig konfessionellen Vorgaben folgen. Röhrenjeans und das eine oder andere Bier sind erlaubt, die Kreiskonferenz war keineswegs bieder. Die Teilnehmer folgten den roten Fäden, "der KjG-Boykott von Coca Cola bleibt bundesweit bestehen", so Lisa Holzer beispielsweise und bezugnehmend auf das auch kritisierte wirtschaftliche Gebaren des Brauseherstellers. Marc Hennigs (Tannheim) und Linda Weißer (Pfaffenweiler) stehen fortan dem hiesigen "Dekateam" vor und lösen als Duo den sechs Jahre mit Vorsitz amtierenden David Gwosch (Villingen) ab. Piotr Lachendro (St. Georgen) rückt ins Team auf, die Kassenprüfung obliegt Michaela und Nathalie Höflich (beide Furtwangen). Die "Verkleidung" bei der jetzigen Konferenz erläuterte Gwosch mit den Worten: "Sitzungen sind in aller Regel ja etwas langweilig. Wir geben jedes Jahr ein neues Motto aus und wollen damit für noch mehr Schwung sorgen."