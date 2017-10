Villingen-Schwenningen Junge Helfer unterstützen Profis

Hier im Zentralbereich von Villingen-Schwenningen werden Sprach- oder Körperbehinderte Kinder der Region im Alter von zwei bis sechs Jahren speziell betreut, da diese Kinder mit ihren Handicaps in einem Regelkindergarten nicht die angemessene Förderung erhalten können, teilt die Stadtverwaltung mit.

Im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahre unterstützen nun diese jungen Helfer Tag für Tag das umfangreiche Fachpersonal. Unter fachlicher Anleitung dürfen sie die nächsten zwölf Monate im Gruppendienst mitwirken und hier spezielle Erfahrungen sammeln, was den jungen Aspiranten oft als Entscheidungshilfe beziehungsweise Vorbereitung für eine spätere Ausbildung oder ein Studium dient.

Neben der beruflichen Orientierung gebe es jedoch auch andere bedeutsame Aspekte, zeigt die Stadt weiter auf. Denn so ein FSJ-Jahr in einem fachübergreifenden Team, gekoppelt mit dieser besonderen Aufgabenstellung, birgt auch die Chance, Kompetenzen und Teamfähigkeit zu entwickeln, Kommunikation und Austausch zu üben, Verantwortung zu übernehmen, Zuverlässigkeit zu beweisen, Empathie zu zeigen sowie Strukturen und Bedingungen der Arbeitswelt, in diesem Fall der sozialen, kennen zu lernen.