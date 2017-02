Villingen-Schwenningen Junge Feuerwehrleute fahren jetzt sicherer

Die Handarbeitsgruppe mit Renate Hugger und Hertha ­Giordano überreichte dem Abteilungskommandanten Jens Schuler und Jugenwart Manuel Dettling zwölf sogenannte Sitzerhöhungen, die für mehr Halt im Ernstfall sorgen sollen.

"Gerade die Feuerwehr sollte in Sachen Sicherheit beispielhaft vorangehen", freut sich Jens Schuler. Angesichts der steigenden Zahl auch jüngerer Jugendfeuerwehr-Mitgliedern – es sind inzwischen über 20 Jungen und Mädchen – sei diese Anschaffung nun dringend notwendig gewesen, freute sich Abteillungs­kommandant Schuler.

Bei der Handarbeitsgruppe handelt es sich um eine lockere Zusammenkunft von zwölf engagierten Frauen, die sich seit 2006 wöchentlich immer dienstags zum gemeinsamen Werken und zum Ideenaustausch treffen. "Die Produkte werden am Adventsbasar zum Verkauf angeboten. Der Erlös kommt dabei immer einem guten Zweck innerhalb unserer Ortschaft zu Gute", berichtet Renate Hugger. So unterstützte die Handarbeitsgruppe in den vergangenen Jahren unter anderem auch den ­Kindergarten, den Förder­verein der Schule und die Einrichtung "Helfer vor Ort". Nun freute sich die Jugendfeuerwehr Weigheim über die Spende der Weigheimer Handarbeitsgruppe.