Villingen-Schwenningen Junge Familien wohnen in Melben

Wie man mit den Daten umgehen werde und welche Rückschlüsse daraus gezogen werden können, soll mit dem zweiten Schritt bis im Herbst ermittelt werden. Anhand der von Knut Maier vom Planungsbüro Baldauf präsentierten Grafiken konnte entnommen werden, dass die Anzahl der Einwohner in den nächsten 15 Jahren um 6,4 Prozent abnehmen wird. Um aus eigener Kraft demografisch stabil bleiben zu können, bräuchte nach der 2011 vom Berliner Institut für Bevölkerung und Entwicklung erstellten Studie "Die Zukunft der Dörfer" ein Ort etwa sieben Prozent Kinder unter sechs Jahren. Der Wert für Marbach lag 2015 bei 5,2 Prozent und wird bis 2030 auf 4,6 Prozent sinken.

Der Anteil der unter 45-Jährigen, also jener Generation, die noch Familien und Unternehmen gründet, Häuser baut und in gewisser Weise das Zukunftspotenzial eines Ortes bildet, nahm in den vergangenen Jahren fast überall erheblich ab, erläuterte Maier. Auf Marbach bezogen waren im Jahr 2000 noch 52,2 Prozent der Bürger unter 45 Jahren, in 2030 werden es 34 Prozent sein. Eine weitere Grafik verdeutliche, wo im Ort verteilt die unterschiedlichen Altersgruppen wohnen.

Dass die jüngste Bevölkerungsdichte im Neubaugebiet "Melben" besteht, überraschte niemanden. Dass Marbach faktisch keinerlei innerörtliche Baulücken aufweist und die Baulandreserven erschöpft sind, macht es dem Stadtbezirk nicht leichter, die Bevölkerungszahl annähernd konstant zu halten. Ein sich zu Wort meldender Zuhörer meinte, dass für junge Familien bei der Wahl ihres Wohnsitzes das Vorhandensein einer guten Breitbandinfrastruktur entscheidend sein wird. Auf diesem Sektor habe Marbach aber noch große Defizite.