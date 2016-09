VS-Villingen. Rund 5000 Euro Sachschaden und ein leicht verletzter Zweiradfahrer sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstag auf der Villinger Bahnhofstraße. Ein 41-jähriger Lenker eines Mitsubishis wollte von der Luisenstraße in die Bahnhofstraße abbiegen. Ein wartender Busfahrer gewährte ihm durch Handzeichen Vorrang. In diesem Moment wurde der Bus von einem 17-Jährigen Leichtkraftradfahrer überholt, der mit dem einbiegenden Mitsubishi kollidierte. Der 17-Jährige zog sich beim Zusammenprall leichte Verletzungen zu.