Villingen-Schwenningen Jugendlicher trifft Polizistin am Kopf

VS-Schwenningen - Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat ein 17-Jähriger am vergangenen Freitagnachmittag in Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) eine Polizistin am Kopf verletzt. Sie wurde mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht.