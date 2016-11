Villingen-Schwenningen Jugendliche werfen Ziegel auf Straße

Villingen-Schwenningen. Eine Gruppe Jugendlicher hat am Montagabend gegen 20.50 Uhr in der Niederen Straße und der Färberstraße randaliert. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten durch die von Anwohnern verständigte Polizeistreife verlief ergebnislos. Die Jugendlichen hatten sich bereits in eine unbekannte Richtung entfernt, so die Polizei.