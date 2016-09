Villingen-Schwenningen Jugendliche unterstützen Kinder

Ariane Gissel, Michele Mark, Marcel Haas, Jennifer Richter, Leonie Ziefle, Nele Schmalbach und Arnim ­Bogatzki haben sich vorgenommen, ein Jahr hier ihren Freiwilligendienst abzuleisten und die Kinder im AWO-Schulkindergarten für Sprach- und Körperbehinderte tatkräftig zu unterstützen. Die Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren kommen aus dem ganzen Landkreis hierher, da sie die benötigten Therapien und Hilfen im Regelkindergarten vor Ort nicht bekommen können.

Neben den jährlich wechselnden FSJ-Kräften besteht das Team aus pädagogischen und therapeutischen Fachpersonal sowie aus Lehrern der Sonderschulen, was die nötige fachliche Kompetenz dieser über 40 Jahre bestehenden Einrichtung sicher stellt. Den FSJ-kräften ist so die Chance gegeben, Einblick in dieses weitgefächerte Aufgabenfeld zu bekommen. Und für manchen verbindet sich damit eine Entscheidungshilfe, für die Berufs- oder Studienwahl.