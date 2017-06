Villingen-Schwenningen Jugendliche gestalten das Thema "Licht sein"

Jung und Alt eingeladen

Unter dem Leitgedanken "Licht sein" gestalten Jugendliche der katholischen Seelsorgeeinheit Neckar-Baar um 18 Uhr im Kirchenpavillon auf der Möglingshöhe einen Jugendgottesdienst. Wie können Menschen, in einer Zeit, in der die Weltordnung aus den Fugen geraten ist, Licht sein für andere? Wie kann der Glaube Licht in die Dunkelheit des Lebensalltags bringen? Wie kann das Feuer des Herzens Licht sein für andere? All diesen Fragen gehen die Jugendlichen in Interaktionen im Gottesdienst nach. Er wird von Pfarrer Andreas Schulz zelebriert. Für die musikalische Umrahmung sorgt Dekanatskirchenmusiker Peter Hirsch am Keyboard mit Liedern, die das Licht Jesu widerspiegeln. Die katholische Kirchengemeinde lädt alle Interessierten, Jung und Alt, zu diesem Gottesdienst ein.

Bei schlechtem Wetter findet die Feier in der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt, Adolph-Kolping-Straße 8, statt.