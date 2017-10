Villingen-Schwenningen Jugendkunstbiennale fordert Kreative heraus

Um am Wettbewerb der Jugendkunstbiennale teilzunehmen, sollten Interessierte ihre bearbeiteten Bilder mit einer Mindestgröße von zehn mal 15 Zentimetern bei einer Auflösung von 300 Dpi einreichen. Die Bilder können postalisch auf einer CD gebrannt oder per E-Mail an den Veranstalter geschickt werden.

Um Jugendlichen den Einstieg im Umgang mit Fotografie und Bildgestaltung zu erleichtern, werden auch bei der 7. Jugendkunstbiennale kostenfreie Workshops zum Thema Fotografie und Bildgestaltung angeboten.

Sonderpreis

Eine weitere Herausforderung für engagierte Nachwuchstalente: Der Partner der Jugendkunstbiennale, Wittmannsthaler, verleiht auch in diesem Jahr wieder einen attraktiven Sonderpreis. Unter dem Motto "Der junge Schwarzwald" werden Bilder gesucht, welche den Typus des Schwarzwalds auf moderne Art und Weise darstellen. Der Gestalter des Gewinnerbildes erhält eine Spiegelreflexkamera im Wert von 500 Euro.

Weitere Informationen: Alle wichtigen Informationen und Details zur Anmeldung, den Workshops und der Preisverleihung sind auf der Homepage www.jugend-kunst-sbh.de.