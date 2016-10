Villingen-Schwenningen Jugendkulturzentrum: Entsetzen nach Absage ist groß

Von mehr als einer "Ohrfeige für die Jugend" in Villingen-Schwenningen beispielsweise schreibt der stellvertretende Vorsitzende des SPD-Stadtverbandes Nicola Schurr. Er sei schockiert "von der Wendung meiner Partei, hier muss ich mich ernsthaft fragen was es für einen Sinn macht in so einem Verein mit zu machen", so Schurr. Doch er gibt sich kämpferisch: "So nicht liebe #SPD #Grüne und #FDP und sonstige Konsorten. Dies wird definitiv nicht mit uns funktionieren."

Andere Nutzer blasen ins gleiche Horn, bezeichnen die Debatten um das Jugendkulturzentrum als "Neverending story" und bemängeln einen fehlendes Engagement der Stadträte für die Jugendlichen in Villingen-Schwenningen.

Klaus Martin: "Ich habe dafür gestimmt"