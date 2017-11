Villingen-Schwenningen Jugendkapelle bei Wertungsspiel vorn

Bei "Schmelzende Riesen", einem aktuellen Stück über den Klimawandel, agierte das Orchester hoch konzentriert und konnte die Geschichte dieses Stückes überzeugend übermitteln. Spätestens bei "Imagasy" ließ die normale Nervosität eines Wertungsspiels mehr und mehr nach. Große Spielfreude und zunehmend hörbare Begeisterung ergriff das Orchester beim Vortrag. Der große Applaus des Publikums in der sehr gut besetzten Halle war ein erstes Zeichen, dass die jungen Musiker nicht nur alles gegeben hatten, sondern mit ihrer Darbietung die Zuhörer überzeugt hatten und begeistern konnten.

Kurz vor 18 Uhr war es soweit. Die Ergebnisse wurden in einer feierlichen Zeremonie, die vom Kreisjugendorchester Böblingen musikalisch umrahmt wurde, bekannt gegeben: Mit 91 Punkten wurde das höchstmögliche Prädikat eines Wertungsspiels "mit hervorragendem Erfolg teilgenommen" erreicht. Der Jubel kannte keine Grenzen und es gab kein Halten mehr.

Damit war es dem Orchester gelungen, nach 2014 zum zweiten Mal hintereinander die magische 90-Punkte-Marke und somit das höchste Prädikat zu erspielen. Gemeinsam feierten die Musiker das super Ergebnis in einer Villinger Pizzeria und ließ dabei diesen ereignisreichen Tag in bester Laune ausklingen.

Die Jugendkapelle wird am Jahreskonzert am Samstag, 2. Dezember, 20 Uhr, im Franziskaner-Konzerthaus im Rahmen ihres Auftritts die beiden Stück des Wertungsspiels nochmals in der Heimatstadt spielen. Da das Orchester dieses Jahr sein 90-ähriges Bestehen feiert, darf es den ersten Teil des Konzertes bestreiten. Karten für das Jahreskonzert der Stadtharmonie Villingen unter dem Motto "Was bewegt" gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info und Ticketservice in Villingen im Franziskaner und in Schwenningen im Bahnhof. Zudem besteht die Möglichkeit, Tickets bei Kassierer Alexander Heift, Telefon 07721/2 78 96 und E-Mail alexander.heift@stadtharmonie.de, oder per Formular im Internet unter www.stadtharmonie.de zu bestellen.