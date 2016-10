Villingen-Schwenningen Jugendhilfeausschuss hat Grundsteuer-Erhöhung im Blick

Villingen-Schwenningen. In einem war sich der Jugendhilfeausschuss gestern Abend einig: Man sieht sich in der Frage um eine Erhöhung der Kindergartengebühren noch nicht in der Lage, sich zu entscheiden. Ein entsprechender Empfehlungsbeschluss, der noch vom Gemeinderat bindend verabschiedet werden muss, wurde deshalb nicht getroffen. Stattdessen hat man der Verwaltung einige Hausaufgaben mitgegeben und die endgültige Entscheidung bis zum Jahreswechsel vertagt.