Villingen-Schwenningen Jugendherberge stellt Betrieb ein

Doch wie geht es nach der Nutzungsuntersagung nun weiter? Zunächst mussten die 4900 Übernachtungen, die für das laufende Betriebsjahr bereits vorliegen, gestrichen werden. Die Gäste werden entsprechend informiert und laut DJH "je nach Wunsch auf die umliegenden Jugendherbergen verteilt".

Seitens des DJH-Landesverbands Baden-Württemberg wird man am 7. April in einer Sitzung über die weiteren Schritte in Bezug auf die Jugendherberge im Goldenbühl beraten und entscheiden. "Die Jugendherberge Villingen ist in die Jahre gekommen," bestätigt in diesem Zusammenhang Karl Rosner, Geschäftsführer des DJH-Landesverbandes Baden-Württemberg.

Immer weniger Besucher

Kein Wunder, dass man seitens der Herberge bereits seit längerem einen Rückgang der Übernachtungszahlen beklagt. So hatte das Haus zuletzt nur noch eine Auslastung von 21 Prozent. "Viele ehemalige Besucher haben in den vergangenen Jahren unter anderen dem benachbarten Standort Rottweil den Vorzug gegeben", erklärt man seitens des DJH-Landesverbandes. Der Grund: Die Jugendherberge in Rottweil wurde 2013 wiedereröffnet und verfügt laut Verband über "modernste Ausstattung".

Diese Gegebenheiten hätte man natürlich auch gerne in Villingen-Schwenningen. Doch das kostet. Karl Rosner rechnet mit Modernisierungskosten – einschließlich der Maßnahmen für den Brandschutz – in Höhe von 2,5 bis drei Millionen Euro. Rosner: "Dies kann der Verband nicht alleine schultern." Diesbezüglich stand die Stadt laut eigenen Angaben immer wieder intensiv mit dem Jugendherbergswerk in Kontakt. Pressesprecherin Brunner: "Man hat diesem in der Vergangenheit bereits Vorschläge für alternative Unterbringungs- und Neubaumöglichkeiten unterbreitet und diskutiert." Zwischenzeitlich stand beispielsweise das "Maison de France" oder ein Standort in der Nähe der Helios-Arena in Schwenningen in der Diskussion. "Es haben unseres Wissens auch Gespräche mit potenziellen Architekten und Investoren stattgefunden."

Doch ob die Jugendherberge in Villingen-Schwenningen tatsächlich noch eine Zukunft hat oder wie diese Zukunft aussehen könnte, steht derzeit noch in den Sternen. Denn wie man seitens des DJH-Landesverbandes erklärt, sei man mit den benachbarten Jugendherbergen in Rottweil und Triberg sowie einem dichten Netz im Schwarzwald bereits "gut aufgestellt".