Villingen-Schwenningen Jugendhaus bald Zuhause von Flüchtlingen?

Villingen-Schwenningen (lia). Die Stadt prüfe derzeit diese Möglichkeit, bestätigte gestern Oxana Brunner Pressesprecherin der Stadt, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. "Entschieden ist jedoch noch nichts." Überlegt werde, ob erwachsene junge Flüchtlinge, die bereits seit geraumer Zeit in VS leben und sehr selbstständig seien, in den obersten Stock des Jugendhauses ziehen können. Diese Wohnung, so Brunner, sei bislang als Gastraum für Bandmitglieer genutzt worden, die in der anliegenden Scheuer zu Gast waren. Maximal könnten dort vier Mieter untergebracht werden. Einen Ansprechpartner für die Flüchtlinge solle es ebenso geben. Renate Breuning (CDU) hatte von dieser möglichen Nutzung gehört und in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses nachgehakt.