VS-Villingen. Am Sonntag, 4. September, 10.30 Uhr, wird zu einem Jugendgottesdienst in die Pauluskirche in Villingen, in der Kalkofenstraße, eingeladen. Der Vormittag steht unter dem Thema "Freiheit – frei möchte ich sein". Dabei wird auch auf aktuelle Geschehnisse eingegangen. Der Gottesdienst wird von Jugendlichen mitgestaltet, die Feier ist für Jugendliche und alle Altersgruppen, die Interesse haben.