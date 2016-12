Villingen-Schwenningen Jugendgemeinderat zeigt Geschlossenheit

Radweg Marbach

Eines dieser Themen ist der Radweg Marbach-Brigachtal. Die Jugendvertreter machten deutlich, dass sie grundsätzlich für die Sanierung und den Ausbau des Radwegnetzes der Doppelstadt sind. Mit Hinblick auf den schwächelnden Haushalt, sollten solche Vorhaben aber einer genauen Kosten-Nutzen-Prüfung unterzogen werden. Jugendgemeinderätin Ruth Beitz wollte außerdem erwähnt wissen, dass in Marbach nicht Schluss mit der Sanierung der Radwege sein sollte. Ausbesserungswürdige Radwege, wie etwa das "Sandwegle" zwischen Villingen und Pfaffenweiler, gebe es in Villingen-Schwenningen zuhauf. Das Positionspapier zum Bauvorhaben Radweg Marbach-Brigachtal wurde einstimmig mit drei Enthaltungen angenommen.

Kita-Gebühren

Der Jugendgemeinderat positionierte sich außerdem zur geplanten Erhöhung der Kita-Gebühren positionieren. Dabei sprach sich der Jugendgemeinderat einstimmig für eine gestaffelte Erhöhung bis 2019 aus. Weiter sollten die Kita-Gebühren einkommensabhängig erhoben werden. Wichtig war den Jugendvertretern dabei, dass einkommensschwache Familien eine Gebührenermäßigung oder finanzielle Unterstützung erhalten sollten. Die geplante Anpassung an die landesweiten Gebührenempfehlungen bis 2022 sollte nicht von vorneherein beschlossen werden, sondern nach 2019 erneut geprüft werden. Der Jugendgemeinderat sprach sich einstimmig für dieses Modell der Gebührenerhöhung aus.

Lautsprecheranlagen

Der Vorsitzende Sascha Keller und Stellvertreter Marven Strittmatter stellten den Antrag für einen Positionsbeschluss zum Thema Lautsprecheranlagen an Schulen. Diese seien essentiell für die Sicherheit der Schüler. Die derzeitige Situation an den Schulen, wir berichteten, sei unhaltbar, so die beiden Räte. Um der Dringlichkeit der Erneuerung der Lautsprecheranlagen Nachdruck zu verleihen, beschlossen die Jugendgemeinderäte, einen Antrag an die Stadtverwaltung zu stellen, sich um dieses Problem zu kümmern. Der Antrag wird in der nächsten Sitzung zur Abstimmung vorgelegt.

Tempo 30 am Marktplatz

Auf Antrag von Jugendgemeinderätin Grit Reinemann, wurde ebenfalls über die Positionierung des Jugendgemeinderats zur geplanten Tempo 30 Zone im Bereich des Schwenninger Marktplatzes abgestimmt. Mit sieben Ja- und sechs Nein-Stimmen, bei drei Enthaltungen, wurde knapp dafür gestimmt, sich gegen die geplante 30er-Zone auszusprechen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung würde zum einen das hohe Verkehrsaufkommen in diesem Bereich nicht verringern, zum anderen würden Schulbusse noch schwerer durch das Nadelöhr kommen, so die beschlossenen Position des Jugendgemeinderats.

Beteiligungswerkstatt 2017

Am 24. Januar lädt die Stadt Villingen-Schwenningen zur nächstjährigen Beteiligungswerkstatt in das Villinger Münsterzentrum ein. Eine eigens dafür gegründete Arbeitsgruppe des Jugendgemeinderats organisiert die Veranstaltung für Kinder- und Jugendliche aus der Doppelstadt. Im Gegensatz zur letzten Beteiligungswerkstatt sammelt man bereits im Vorfeld Themenvorschläge. Bis zu zehn Kernthemen sollen so zusammengetragen werden. Aus diesem Grund wurde ein Online-Fragebogen erstellt, der unter www.umfrageonline.com/s/5bd3337 ausgefüllt werden kann.