Villingen-Schwenningen Jugendarbeit macht sich bezahlt

Im Vorfeld seiner Wahl ließ Bernd Stolte die Versammlung wissen, dass es definitiv seine letzte Amtsperiode sein wird, denn im Alter von 75 Jahren wird er 2019 in den Vereinsruhestand gehen. Er wird dann dem TC Marbach über 20 Jahre hinweg als Schriftführer, Kassierer und zuletzt als Vorsitzender gedient haben. Bei den weiteren Vorstandswahlen wurden Katja Porsch als Schriftführerin, Roland Weislogel als Sportwart sowie Silvia Kilian als Jugendsportwart in ihren Ämtern bestätigt. Heike Zimmermann trat die Nachfolge von Max Helmstädter als Kassierer an, der sich in den Beirat wählen ließ. Weiterhin dem Beirat gehören Andreas Binder, Bernd Gabriel und Thorsten Schelling an.

Rückblickend auf das Vereinsjahr brachte der Vorsitzende den witterungsbedingten holprigen Start in die Tennissaison und die Feier zum 40-jährigen Bestehen in Erinnerung. Leicht rückläufig um fünf Personen auf aktuell 155 Vereinsangehörige verlief die Mitgliederendwicklung. Die Neugestaltung der Clubheimküche befinde sich vor dem Abschluss. Nicht erforderlich sei nach der Rücksprache mit Fachleuten die Erneuerung der Heizungsanlage.

Bei der Nachwuchsabteilung verlief alles im grünen Bereich, sie nahm mit drei Teams an der Punkterunde teil. Gut angenommen wurde laut Jugendleiterin Silvia ­Kilian der Beitrag des Vereins zum Ferienprogramm und das freie Training für Kinder ab sechs Jahren. Ebenso erfolgreich war die Tennis-AG im Rahmen der Kooperation Schule-Verein, von den acht Jungen und Mädchen, die sich beteiligten, traten fünf dem Verein bei. Als bestes Beispiel, dass sich die Nachwuchsarbeit bezahlt macht, erwähnte die Jugendleiterin einige Namen von aktiven Spielern in den Reihen des TCM.