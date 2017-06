Villingen-Schwenningen Jugend entführt in fantastische Welt

Schon kurz nach Schuljahresbeginn habe es ein großes Treffen mit Padmini G. Baun gegeben, bei dem sich interessierte Kinder und Jugendliche ans Tanzen wagten und dann entscheiden mussten, ob sie mitwirken und die nächsten Monate viel Zeit in die Vorbereitungen stecken möchten. "Es ist anstrengend, aber es lohnt sich", stellt die Lehrerin fest. Und der Erfolg, einmal vor Publikum auf einer großen Bühne zu stehen, könne ihnen niemand mehr nehmen. Mit welch Begeisterung sie bei der Sache sind, ist ihren Schülerinnen jedenfalls anzumerken. Unermüdlich feilen sie an ihrem Auftritt als verführerische Sirenen, wiederholen ein ums andere Mal ihren Part im Foyer, während im Saal die Proben weitergehen und die Geschichten aus Tausendundeiner Nacht ihren Lauf nehmen.

Das verbindende Element bilden die junge Frau Scheherazade und der Sultan, dem sie Nacht für Nacht ein Märchen erzählt, um ihre Hinrichtung zu entgehen. Und diese füllen die Darsteller mit Leben, erzählen von Sindbad den Seefahrer oder Aladin und seiner Wunderlampe. "Wenn die Musik startet, kommt ihr auf die Bühne", gibt die künstlerische Leiterin die Regieanweisungen in einer der letzten Proben, während ihre Mitstreiterin Ulrike Wahr am Rand ein Auge auf die Kostüme wirft – auf all die Umhänge, Kleider und Schärpen, die im Licht der Scheinwerfer glitzern. In eine fantastische, farbenprächtige Welt entführt der Nachwuchs die Zuschauer, die sich sicherlich verzaubern und vielleicht auch von den Sirenen betören lassen.

Die Aufführungen des Tanztheaters "Scheherazade" sind am Mittwoch, 28. Juni, ab 10.30 Uhr in der Reihe "Auftakt" und am Freitag, 7. Juli, ab 18 Uhr jeweils im Theater am Ring in Villingen. Die Vorstellung am Freitag ist bis auf wenige Restkarten bereits so gut wie ausverkauft. Für die Premiere gibt es noch freie Plätze. Karten sind im Vorverkauf erhältlich für 20, 16 und zwölf Euro (ermäßigt 50 Prozent) beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen im Franziskaner Kulturzentrum und in Schwenningen im Bahnhof, außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, unter Telefon 07721/ 82 25 25 und E-Mail tickets@villingen-schwenningen.de sowie im Internet unter der Adresse www.villingen-schwenningen.de.