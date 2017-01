Villingen-Schwenningen Jürgen Sulzmann ist Mister Fleck Fleck

VS-Villingen. Damals ging es ihm zunächst nur darum, das seinerzeit schlechte Image der Fleck-Fleck zu verbessern. Das ist ihm gelungen, und er hat seine Sache in den letzten drei Jahrzehnten so gut gemacht, dass er jetzt mit der Landesehrennadel für verdiente Ehrenamtliche ausgezeichnet wurde. Gleichzeitig konnte er sein Amt in die jüngeren Hände von Sebastian Käfer legen, ein von langer Hand vorbereiteter Stab­wechsel.

Und er wäre nicht der, für den er in all den Jahren bei den Fleck-Fleck stand, würde er nicht auch noch die Fasnet 2017 wesentlich mitgestalten, bevor er sich endgültig mehr ins Privatleben zurückzieht. Dafür hat er nach zehn Jahren auch den Posten des Vertreters der kleinen Vereine in der Zuggesellschaft abgegeben. Allerdings ist der 51-Jährige noch fest in die Organisation des Zähringer Narrentreffens am 28. und 29. Januar eingebunden und ist Mitglied eines Organisationsteams aus sieben Vereinen, die das Narrendorf auf dem Osianderplatz aufbauen und betreiben werden.

In Villingen ist er geboren, im Golden Bühl aufgewachsen und mit 15 gemeinsam mit Klassenkameraden den Fleck-Fleck beigetreten. Damals hatte der 1975 im Steppach gegründete Verein nicht den besten Ruf. Auch intern war man sich nicht einig.